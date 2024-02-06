أماكن حملة «هنوصلّك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات.. اعرفها

يتطلع عدد كبير من المواطنين لمعرفة أماكن حملة «هنوصلّك» اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، إذ جرى تحديد عدد من المناطق في المحافظات لتسهيل الأمور على ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

أماكن حملة كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه جرى تحديد عدد من الأماكن اليوم من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

- محافظة القاهرة في معرض الكتاب في المنارة في محور المشير طنطاوي بالقرب من بوابة 4.

- محافظة القليوبية في جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقناطر الخيرية.

- الإسكندرية في جمعية بكرة لينا في مكتب غرب الإسكندرية.

- محافظة الغربية مركز قطور الوحدة الاجتماعية بقرية خباطة

- محافظة سوهاج مركز طما قرية المشطا في جمعية تنمية المشروعات.

- محافظة المنوفية الوحدة المحلية بقرية باجور في مركز الباجور.

حجز موعد للكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات

ويمكن الدخول من خلال وزارة الصحة والحجز في موعد إجراء الكشف الطبي الخاص لكارت الخدمات المتكاملة في المحافظات من هنا كالتالي:

- الدخول على الرابط

- إدخال البيانات

- إدخال نوع الإعاقة

- يجري تحديد موعد بالكشف الطبي.