دراسة جديدة تفجر مفاجأة حول إمكانية السفر عبر الزمان.. هل تحدث؟

بينما أعطتنا أفلام مثل «العودة إلى المستقبل» دائما لمحة خيالية عما يمكن أن يكون عليه السفر عبر الزمن، لكن يبدو أن العلماء اكتشفوا دليلا فعليا على السفر عبر الزمن للمرة الأولى على الإطلاق، ضاربين بجميع النظريات التي تؤكد أنه أمرًا خياليًا لا يحدث في الواقع.. فما تفاصيل الدراسة الجديدة؟

دراسة جديدة تفجر مفاجأة حول السفر عبر الزمان

بينما لا تزال هناك تحديات أمام إثبات إمكانية السفر عبر الزمن، فإن هذه الدراسة تبعث الأمل في أن هذا الأمر قد يكون ممكنًا في المستقبل، إذ أجرى الباحثان تيل بومر وتوماس بلوكويتز، دراسة جديدة نُشرت في مجلة «Nature Physics» بعنوان «عكسية الزمن أثناء شيخوخة المواد»، وذلك في جامعة دارمشتات التقنية بألمانيا، والتي حملت العديد من الأدلة حول إمكانية السفر عبر الزمن سواء للأشياء أو الأشخاص، بحسب صحيفة «unilad».

ركزت الدراسة على سلوك الزمن، في بعض الأشياء، واستعانت ببنية مواد مثل الزجاج، من أجل إقامة تلك الدراسة، التي توصلت إلى نتائج مذهلة، أهمها الزمن لا يتصرف بشكل خطي تماماً، إذ تتغير جزيئات الزجاج باستمرار وتتخذ أماكن جديدة، ويمكن مراقبة هذه التغييرات باستخدام ضوء الليزر المتناثر.

يرى الثنائي أن تلك الدراسة تؤكد أن البشر أقرب من أي وقت مضى، لأن يصبح لديهم القدرة على السفر عبر الزمن، كما أنها ستغير الطريقة التي نفكر بها جميعا في بعض المواد التي نستخدمها كل يوم، كما أنها تفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة لفهم الزمن وإمكانية السفر عبره.

أكد البروفيسور توماس بلوخوفيتش على أهمية توثيق التقلبات الضئيلة التي تحدث في جزيئات المواد، وذلك باستخدام كاميرا فيديو شديدة الحساسية، وأشار إلى أن هذه التقلبات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بل تتطلب تقنيات متقدمة لمشاهدتها.