الغرف التجارية تتوقع انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة

أكد النائب الدكتور، محمد عطيه الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن نجاح الحكومة في السيطرة على السوق الموازي للعملات، وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 20 جنيها، يساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع، وعلى رأسها الحديد والذهب والسيارات.

خلق حالة من الاستقرار في الأسواق

وأضاف في تصريحات صحفية أن تراجع الدولار الموازي سيخلق حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية، موضحا أنه بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس أدى إلى تراجع كبير في أسعار الذهب.

وطالب بضرورة العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخ المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في السوق المصري، ما يسهم في دخول مليارات الدولارات لمصر، ويكون أحد أهم الآليات لمزيد من تراجع دولار السوق السوداء.