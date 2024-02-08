روجينا تكثف جلسات تصوير مسلسل «سر إلهي» لعرضه في رمضان المقبل

تكثف الفنانة روجينا جلسات تصوير مشاهدها في مسلسل «سر إلهي»، المكون من 15 حلقة، والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل .

روجينا تنافس في موسم رمضان بمسلسل «سر إلهي»

وتنافس الفنانة روجينا هذا الموسم بدور سيدة في حي شعبي، وتتعرض لموقف صعب وأزمة تجعلها تدخل السجن وتمر بتحديات.

تدور أحداث مسلسل سر إلهي الذي تنافس به روجينا ضمن مسلسلات رمضان 2024، ضمن إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم القائمة بجانب روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويعد مسلسل «سر إلهي»، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبدالعزيز.