كشفت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، التي شهدت ارتفاعًا عن العام الماضي.

وبحسب التقرير الرسمي للإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فإن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بلغ 3168 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3018 طالبًا.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية

وأوضحت الإدارة أنّ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر، في الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية، بلغ 2396 طالبًا بنسبة 74%، بينما بلغت العام الماضي 71%، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50%، 816 طالبًا بنسبة 26%، وهم الذين لديهم فرصة في التعويض خلال الفصل الدراسي الثاني.

رئيس المنطقة يبارك للناجحين

وهنأ رئيس المنطقة، الطلاب الأوائل والناجحين في الامتحانات، متمنياً لهم مزيدًا من التقدم والازدهار في مسيرتهم التعليمية والعلمية.