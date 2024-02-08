«زراعة الشرقية» تنفذ حملة صيانة لمحصول القمح لزيادة الإنتاجية

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، استمرار جهود العاملين بالإدارات الزراعية، في تنفيذ فعاليات حملة صيانة محصول القمح، بالتعاون بين الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة، وإدارة مكافحة القوارض بالمديرية، التي تستمر حتى 20 فبراير الجاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توزيع مستلزمات الحملة على مديري الجمعيات

وأضاف وكيل وزارة الزراعة خلال بيان رسمي، أنه جرى توزيع كل المستلزمات الخاصة بالحملة على مديري الجمعيات الزراعية، التي تشمل الأكياس البلاستيكية وجريش الذرة الخشن ومبيد فوسفيد الزنك وزيت الطعام، وتستهدف اوضع أكياس المبيد في بؤر الإصابة وتجميعات النخيل والهيش والطرق العامة والترع والمصارف والسكة الحديد وحول الحقول.

مكافحة القوارض

وأشار إلى أنّ الحملة تأتي بهدف مكافحة القوارض وتقليل الفاقد، إذ تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية بسبب قدرتها على الانتشار والتكاثر السريع.