وزير الزراعة: حققنا طفرة بقيمة صادرات التصنيع

أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة في مصر حقق طفرة كبيرة، مؤكدا: «لدينا إنتاج جيد للحاصلات، وله ضوابط ويوجد منتجين زراعيين على أعلى مستوى، والممارسات المتبعة تراقب من الوزارة».

وأضاف «القصير»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، للإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، المُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّ وزارة الزراعة حققت طفرة كبيرة فيما يتعلق بـ الصادرات الزراعية، وجرى رفع منظومة المعامل، بشكل مرجعي، لتعتمد في كثير من الدول، خاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتابع وزير الزراعة: «نعمل على تدعيم القطاع الخاص، وهناك توسع في مشروعاته وأراضي تطرحها الوزارة».

وقال «القصير»، إنَّه لأول مرة تصل الصادرات الزراعية لأكثر من 7.5 ملايين طن في العام الواحد، بقيمة 3.7 مليار دولار، وصادرات التصنيع الزراعي بلغت 5 مليارات دولار.