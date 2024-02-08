أرخص الأماكن لشراء مواد وخامات التشطيبات.. لو بتجهز شقتك

في كثير من الأحيان، ومع اقتراب موعد زفاف بعض المقبلين على الزواج يبدأ كل من الطرفين في التجهيزات الخاصة بشقة الزوجية، ما يجعلهما يهتمان بمعرفة أرخص الأماكن لشراء المواد والخامات الخاصة بالتشطيب بأقل الأسعار، حتى يستطيعون توفير النقود قدر المستطاع.

وهناك العديد من الأماكن المختلفة التي يمكن شراء مواد وخامات التشطيب بأرخص الأسعار، ونوضح من خلال هذا التقرير جميع الأماكن التي يمكن شراء المنتجات الخاصة بالتشطيبات بأقل الأسعار وبأسعار الجملة، وجاءت تلك الأماكن، كالتالي:

أرخص الأماكن لشراء مواد وخامات التشطيب

وجاءت الأماكن التي يمكن شراء مواد التشطيبات منها بأقل الأسعار، وتتمثل في:

- خامات السيراميك: يتمّ بيعها في سوق المهاجرين بمنطقة عين شمس، وشارع ترسة بالجيزة.

- خامات الرخام: يتم بيعها بمنطقة شق التعبان.

- اكسسوارات الأبواب والشبابيك والموبيليا: يتم بيعها في منطقة الرويعي بوسط البلد.

- خامات السباكة: يتم بيعها في منطقة الفجالة بوسط البلد.

- خامات الكهرباء: يتم بيعها في سوق الكهرباء بمنطقة العتبة، وشارع عبدالعزيز ومنطقة ميدان الجامع.

- الديكورات الخاصة بالمنزل: يتم بيعها في منطقة درب البرابرة بوسط البلد، والنزهة الجديدة.

- أدوات الحدادة والمسامير: يتم بيعها في منطقة السبتية.

- خامات الستائر والأقمشة: يتم بيعها في منطقة الأزهر ووكالة البلح.

- خامات الموبيليا والخشب: يتمّ بيعها في منطقة المناصرة ودمياط.

- خامات الزجاج والمرايات: يتمّ بيعها في النزهة الجديدة.

- حجر الحوائط: يتم بيعه في منطقة البساتين.