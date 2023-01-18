أسعار الستائر تنعش مبيعات «وكالة البلح».. المتر يبدأ من 18 جنيها

شهدت أسعار الستائر في السوق المصرية استقرارا خلال هذه الأيام، دون ارتفاع، إذ تتراوح الأقمشة بين الـ18 جنيها إلى 350 جنيها للمتر، ما يناسب الكثير من الأشخاص لتوافر العديد من الأنواع والأشكال المختلفة.

وتجولت «الوطن» في وكالة البلح أشهر مكان لبيع الأقمشة لرصد أسعار الستائر هذه الأيام، وتحدثت مع عدد من التجار، لمعرفة التكلفة المتوسطة لعمل ستائر للمنزل ونسبة المبيعات هذه الأيام.

أسعار الستائر

تحدث أحمد بدوي صاحب محل في وكالة البلح، عن أسعار الستائر موضحا أنها تعتمد على حسب المقاس، ونوع الخامات وشكل التصميم، ولكن بشكل عام يبدأ سعر متر القماش من 18 جنيها إلى 350 جنيها، لذا يختار الزبون ما يرغب تنفيذه.

وأضاف أن هناك أقمشة أكثر تتجاوز الـ 350 جنيها، ولكن هذه الأسعار التي تكون عليها الطلب بشكل أكبر، مشيرا إلى أن حاليا الأسعار مستقرة في السوق.

فيما ذكر سعيد عبدالرحمن، أحد صناع الستائر في وكالة البلح، أن تكلفة الستائر يمكن أن تتراوح بين الـ 600 إلى 6 آلاف جنيه حسب رغبة الشخص، ويمكن أن يقل أو يزيد عن ذلك حسب نوع القماش والتصميم والمقاس، وأن فرش شقة بالكامل يمكن أن يكلف نحو 5 آلاف وذلك في المتوسط ومتوفر الأقل، مضيفا أن نسبة المبيعات هذه الفترة جيدة.

انتعاش المبيعات الفترة المقبلة

من جانبه، توقع أشرف خضر، عضو الغرف التجارية، انتعاش المبيعات خلال الفترة المقبلة، واستقرارا في العديد من أسعار السلع الفترة المقبلة، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي واتساع الإنتاج المحلي.