5 أخطاء شائعة عند شراء السيراميك.. احذرها لتجنب خسارة أموالك

تحرص كل أسرة على اختيار أفضل أنواع السيراميك عند تشطيب منزلها، ولكن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون عند شراء السيراميك، والتي قد تؤدي إلى خسارة أموالهم أو إفساد المظهر العام للمنزل.

وقدم المهندس محمود زهران خبير هندسة المباني التعليمية في حديثه مع «الوطن» مجموعة من النصائح عند شراء السيراميك، والتي يجب على كل شخص أن يتذكرها لتجنب تلك الأخطاء:

تأكد من مطابقة السيراميك للمواصفات القياسية المصرية

يمكن التأكد من مطابقة السيراميك للمواصفات القياسية المصرية رقم 3168-2/ 2015 من خلال رقم التسجيل الموجود على العبوة، والذي يجب أن يبدأ بحرف E.

اختر السيراميك المناسب لمساحة الغرفة:

يجب اختيار السيراميك المناسب لمساحة الغرفة، فإذا كانت الغرفة ضيقة، فيفضل اختيار السيراميك ذو الألوان الفاتحة، أما إذا كانت الغرفة واسعة، فيمكن اختيار السيراميك ذو الألوان الداكنة.

إذ يتمّ تصنيف البلاط حسب مجال الخدمة، فهناك نوع يطلق عليه خدمة شاقة ويرمز له بحرف (ش) ويستخدم في الأماكن العامة، أما الصنف الثاني فيسمى خدمة عادية ويرمز له بحرف (ع) ويستخدم في الأماكن السكنية الداخلية للمباني.

لا تعتمد على اللون فقط

لا يجب الاعتماد على اللون فقط عند اختيار السيراميك، بل يجب تأكد من جودة الخامات، ومدى مقاومته للعوامل الجوية، وسهولة تنظيفه.

اسأل عن جودة التركيب قبل الشراء:

يجب سؤال الشركة الموردة عن جودة التركيب قبل الشراء، وتأكد من وجود ضمان على التركيب.

اقرأ جيدًا الضمان المقدم مع السيراميك:

يجب قراءة جيدًا الضمان المقدم مع السيراميك، ومعرفة ما يشمله وما لا يشمله.

أخذ رقم العيار في الحسبان:

رقم العيار يكتب على الكرتونة وهو 02، والعيار هو نسبة التفاوت في الأبعاد ويتمّ تقسيمه إلى 01 – 02 – 03 – 04 وتكون نسبة التفاوت في الأبعاد بين كل عيار وعيار حوالي 1.5 مم لذلك يراعى توحيد العيار عند التركيب لعدم الاختلاف في عرانيس التركيب، ورقم العيار يوجد في الأرضيات فقط لأن درجة حريق الأرضيات أعلى من الحوائط وهو يؤدي إلى وجود نسب تفاوت في الأبعاد.

وبذلك يمكن للشخص تجنب الأخطاء الشائعة عند شراء السيراميك، واختيار أفضل أنواع السيراميك التي تتناسب مع احتياجاته وتحافظ على منزله لأطول فترة ممكنة.