سبحان الذي أسرى بعبده ليلا.. معلومات لا تعرفها عن ليلة الإسراء والمعراج

ذكرت دار الإفتاء المصرية العديد من الأدلة التي تؤكد حقيقية واقعة الإسراء والمعراج التي أسرى الله نبيه محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى خلالها، وذلك حسبما جاء في سورة الإسراء لقول الله عز وجل:« سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ».

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا

وبخصوص الحديث عن الآية القرانية الكريمة، أكدت دار الإفتاء المصرية أن رحلة الإسراء والمعراج حدثت بالفعل وذلك لأنها ذُكرت في القرآن الكريم، لأنها تُدل الإسراء، أما فيما يتعلق بثبوت المعراج فهناك دليل عليه وهو قول الله عز وجل في سورة النجم :« ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾، ويُقصد هنا بالرؤية في الآية الكريمة: رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل في المعراج.

ليلة الإسراء والمعراج

كما أكدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك خلال حديثها عن الآية القرآنية الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بأن جمهور العلماء اتفقوا على أَنَّ الإسراء حَدَث بالروح والجسد، كما أن المعراج وقع بالجسد والروح يقظةً في ليلة واحدة، موضحا أن الله قادر أيضا أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه كما أسرى به بجسده وروحه.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

وبخصوص موعد ليلة الإسراء والمعراج، شددت دار الإفتاء المصرية أن العلماء اتفقوا على الأغلب أن العجزة الإلهية حدثت في السابع والعشرين من شهر رجب، وتتابع الأمة على ذلك، مطالبا بضرورة الابتعاد عن إثارة الشبهات في تلك المعجزة لأنه جدل موسمي رغم استقرار منهج البحث العلمي والشرعي فيه، ومن الأفضل للمسلم أن يستخلص من الدروس والعبر.