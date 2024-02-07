دعاء للزوج في ليلة الإسراء والمعراج.. «اللهمَ ارزقه اتباع الطريق المستقيم»

يحرص كثير من المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج، على ترديد الأدعية، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير في هذه الليلة، ومنهن سيدات يرغبن في ترديد دعاء للزوج في ليلة الإسراء والمعراج، إلا أن بعضهن قد لا تعرف بأي صيغة يمكن الدعاء، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء للزوج في ليلة الإسراء والمعراج

أكد العلماء أنه لا توجد صيغة ثابتة يمكن قولها دعاء للزوج في ليلة الإسراء والمعراج، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يأمل أو يحب، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».

ويردد البعض في دعاء للزوج في ليلة الإسراء والمعراج التالي:

«اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه، اللهُمَّ واشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي».

«اللهُمَّ اقسِم له من خشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّغه به جنّتك، اللهُمَّ اغفر لزوجي وللمسلمين كافّةً، واعفُ عنه وارحمه، واكتبه مع الصّالحين الأخيارۜ».

«اللهُمَّ أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يومًا، فامنحه السعادة دهرًا، يارب، قد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك».

تعرف على دعاء للزوج في ليلة الإسراء والمعراج

ويمكن ترديد دعاء للزوج في ليلة الإسراء والمعراج كالتالي:

«اللهُمَّ ارزقه اتباع الطريق المستقيم، وأرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوءاللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي».

«اللهُمَّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم».

«اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا وارزقنا ذرية صالحة كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبّر زوجي علي، وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا، اللهم وارزقه الصحة والعافية، واجعل الرزق له ميسّرًا حلالًا طيبًا».