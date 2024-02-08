«زراعة الإسكندرية»: تكثيف الندوات للتوعية بالمحاصيل الاستراتيجية

أكد الدكتور نبيل الششتاوى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي لـ«الوطن»، أنه يجري العمل على ضرورة زيادة التعاون مع كل الجهات المشاركة في الإعلام الريفي وكلية الزراعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجًا، وشدد على جميع الجهات المشاركة بالمجلس، بضرورة تكثيف الندوات لتوعية المزارعين بالمحاصيل الاستراتيجية التي تؤدى إلى تحقيق الأمن الغذائي.

مشروع إنتاج العسل

‏وأشار «الششتاوي» إلى ضرورة التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة، بينها مشروع المناحل بالتزامن مع بدء موسم إنتاج العسل، وهو مشروع منخفض التكلفة ومضمون الربح ويعطي إنتاجية عالية، ويُنفذ بمعرفة الدكتور خالد مصطفى، المشرف العلمي لمديرية الزراعة بالإسكندرية للمشروعات، ومتخصص بمركز البحوث الزراعية.

مناقشة مقترحات أنشطة فبراير

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنه جرى عرض الأنشطة التي نفذها مجلس الإعلام الريفي خلال شهر يناير 2024، ومناقشة مقترحات الأنشطة الخاصة بشهر فبراير الجاري، كما بحثت شرين وجدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بدور الإدارة، شكاوى المواطنين من خلال خدمة الشكاوى الموحدة، وإرسالها للإدارة المختصة ومن ثم الرد عليها