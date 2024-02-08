اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات التقديم في مسابقة جوائز الصحافة المصرية 

يغلق باب التقدم في مسابقة جوائز الصحافة المصرية اليوم، لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي 2022 - 2023، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين في مقر النقابة، وذلك بعد إعلان النقابة مدّ التقديم لفترة ثانية تنتهي اليوم.

المسابقة تشمل 10 فروع عامة و11 جائزة خاصة

وكانت النقابة قد أوضحت أنّها تتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية عن مسابقتي عامي 2022 و2023، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين في مقر النقابة، كما أنَّ المسابقة تشمل 10 فروع عامة، و11 جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني، ولن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.

قيمة الجائزة 30 ألف جنيه لكل فائز

ولفتت النقابة إلى أنَّ قيمة الجائزة 30 ألف جنيه لكل فائز عن كل فرع باستثناء فرعي التحقيقات، والحوارات تُخصص لكل منهما جائزتان، قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، والثانية 15 ألف جنيه.

أولًا:- مسابقة جوائز الصحافة المصرية

تشمل المسابقة الفروع الآتية:

1- التحقيق الصحفي والاستقصائي والحملات الصحفية.

2- الحوار الصحفي.

3- الإخراج الصحفي وتصميم المواقع الإلكترونية.

4- التصوير الصحفي.

5- الكاريكاتير.

6- الصحافة الثقافية.

7- الصحافة الفنية.

8- الصحافة الرياضية.

9- صحافة الوسائط المتعددة «مالتي ميديا».

10- المقال الصحفي.