كم جرعة لقاح إنفلونزا يحتاجها كل شخص؟.. تختلف حسب الفئة العمرية

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، أن عدد جرعات لقاح الإنفلونزا يختلف حسب الفئة العمرية، وبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 9 سنوات، يكفي الحصول على جرعة واحدة من اللقاح كل عام، أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 9 سنوات، فيحتاجون إلى جرعتين من اللقاح إذا كان هذا هو أول مرة يحصلون فيها على اللقاح.

وأضاف «الحداد»، في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «في حالة الحصول على جرعة أخرى لا يوجد ضرر أو فائدة، لأن جرعة واحدة تكفي لوقاية من الانلفونزا بنسبة كبيرة».

وأشار استشاري الحساسية إلى أن لقاح الانفلونزا هذا العام يسمى باللقاح الرباعي، لأنه يحتوي على أشد وأشرس 4 فصائل إنفلونزا موجودة حول العالم، وبالتالي فإن جرعة واحدة كافية جدا.

وأوضح أن موسم الشتاء الحالي يشهد انتشار 4 فيروسات تنفسية، هي البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي وفيروس كورونا بمتحوراته، وكلها أعراضها متشابهة بنسبة كبيرة جدا ويصعب على أي شخص تحديد الفيروس المصاب به.