أمجد الحداد: مصل الإنفلونزا الموسمية لا يحمي من نزلات البرد

أكّد الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، ضرورة تلقي مصل الأنفلونزا لتقليل الأعراض، لكنه في الوقت نفسه لا يحمى من نزلات البرد، لافتًا إلى انتشار الفيروسات التنفسية، في هذا التوقيت من العام، خاصة بين الفصول، وعلى رأسها الإنفلونزا الموسمية المنتشرة بشكل كبير.

وأضاف «الحداد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «البيت»، مع الإعلامية مروة شتلة، والمُذاع على قناة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «الفيروسات التنفسية تقل حدتها لكن لا يمكن القضاء عليها نهائيًا، وفي هذا العام تنتشر الإنفلونزا الموسمية، وهو قد قد يكون خطيرًا على الأطفال خاصة مرضى ضعف المناعة منهم وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة والحساسية، وبالتالي لابد من تناول اللقاح».

وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة: «الإنفلونزا يمكن الشفاء منها عبر الراحة وتناول سوائل، أمّا باقي الفيروسات ومتحورات كورونا أصبحت فيروس ضعيف، والشخص صار يمارس عمله، مع الإجراءات الاحتياطية، فكل أعراض الأمراض التنفسية متشابهة».

وشدد على ضرورة عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة في أثناء الاشتباه في الإصابة، لافتًا إلى ضرورة الذهاب وفورًا إلى الطبيب في حالة زيادة الأعراض.