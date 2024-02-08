المنيا تستضيف بطولة الجمهورية الأولى لكرة السلة للكراسي المتحركة

تُنظم محافظة المنيا، ممثلةً في مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع نادي متحدي الإعاقة، بطولة الجمهورية الأولى لكرة السلة للكراسي المتحركة، في الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجاري في الصالة المغطاة بجامعة المنيا، من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً.

إنجاز رياضي استثنائي

تُعد بطولة الجمهورية الأولى لكرة السلة للكراسي المتحركة، حدثًا رياضيًا استثنائيًا يُقام للمرة الأولى على مستوى مصر، وتهدف البطولة إلى دعم وتمكين ذوي الإعاقة من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم.

مشاركة واسعة من مختلف أنحاء مصر

تُشارك في البطولة فرق من مختلف أنحاء مصر، تتنافس على نيل لقب بطل الجمهورية، ومن المتوقع أنّ تشهد البطولة مباريات قوية وسط أجواء رياضية حماسية.

وأكد الدكتور زين الأطناوي، رئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة وعضو مجلس الشيوخ، أهمية تنظيم هذه البطولة، ودورها في دعم وتشجيع ذوي الإعاقة على ممارسة الرياضة، وتعزيز روح التعاون والتواصل بينهم.

من جهته، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أنّ المديرية حريصة على تنظيم مختلف الأنشطة الرياضية التي تُسهم في تنمية قدرات الشباب وذوي الإعاقة، وتحقيق التكامل بين مختلف فئات المجتمع.