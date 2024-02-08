أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، أسماء أوائل طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية، لفئتيها للمبصرين والمكفوفين على مستوى المنطقة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالإسكندرية، للفصل الدراسي الأول، بعدما قدم رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، لهم التهنئة في بيان رسمي اليوم.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالإسكندرية

وقال محمود العجمي رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية، إنّ أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية، جاءت كالتالي:

• المركز الأول: الطالبة إكرام عصام محمد إبراهيم من معهد براعم طيبة (عربي).

• المركز الأول مكرر: الطالبة مسيون عبد الله لآمين عبد الرقيب من معهد طاهر قويري.

• المركز الثالث: الطالب أحمد محمد علي إبراهيم من معهد برج العرب النموذجي.

• المركز الرابع: الطالب عبد الرحمن أحمد محمد حافظ سليمان من معهد براعم طيبة (لغات).

• المركز الخامس: الطالبة مريم عبد الرحمن أحمد السيد من معهد محرم النموذجي.

• المركز السادس: الطالبة يمنى طارق أحمد شكري من معهد براعم طيبة (لغات).

• المركز السابع: الطالبة جميلة أحمد مهلل محمد إسماعيل من معهد براعم طيبة (لغات).

• المركز الثامن: يقين أحمد محمد عبد العال أمين من معهد براعم طيبة (لغات).

• المركز التاسع: جويري محمد أحمد عبد الرحيم عثمان من معهد براعم طيبة (عربي).

• المركز العاشر: عائشة كريم رمضان علي حسن من معهد براعم طيبة (عربي).

أوائل المكفوفين في الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في الإسكندرية

• المركز الأول: أنور عبد الغني أنور عبد الغني من معهد عبد الحليم محمود.

• المركز الثاني: الطالب أحمد إبراهيم مسعد فكري سليم من معهد حسين أحمد.

• المركز الثالث: الطالب فرج مختار منصور فرج من معهد برج العرب العادي.

• المركز الرابع: الطالب محمد رسمي محمد علي عوضم، من معهد الشهيد وليد.