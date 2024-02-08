القبض على 10 تجار مخدرات في حملة بـ4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، الأقصر، الغربية، الفيوم، جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة، حيث جرى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الجيزة

وجرى ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته 2 كيلوجرام لمخدر الهيروين، ميزان حساس، كما جرى ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة العياط وبحوزته 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وضبط 3 عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف وبحوزتهم 1,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وفرد محلي وطلقة، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وبحوزته كيلوجرام لمخدر الحشيش.

مديرية أمن الأقصر

كما جرى ضبط 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزتهم 2 كيلوجرام لمخدر البانجو، كمية من مخدري الهيروين والشابو، وبندقية خرطوش وطلقتين، وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش، 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو، كمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش وطلقتين، وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبحوزته كيلوجرام لمخدر الحشيش، وضبط عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت، وبحوزته كيلوجرام لمخدر الحشيش، وفرد محلي وطلقة، وضبط عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته كيلوجرام لمخدر الحشيش، فرد محلي وطلقة.

مديرية أمن الغربية

كما جرى ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزته 7,200 كيلوجرام لمخدر الحشيش سلاح أبيض مطواة.

مديرية أمن الفيوم

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وبحوزته 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش.

وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.