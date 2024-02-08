تفاصيل إنشاء متحف أحمد زويل: انتهاء التصميمات والإجراءات القانونية

كشف الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تفاصيل المراحل النهائي بشان إنشاء متحف الراحل أحمد زويل داخل بهو المبني الإداري للمدينة والتي تضم قاعة المؤتمرات الكبرى، قائلاً: «انتهينا من كل التصميمات الخاصة بمتحف الراحل أحمد زويل، وأن المتحف في مرحلة إنهاء إجراءات تنفيذه وانتهاء كل الإجراءات القانونية».

متحف الراحل أحمد زويل

وأضاف الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كلا من معهد كاليفورنيا للتقنية ‏«جامعة كالتيك الأمريكية» التي كان يعمل بها الدكتور أحمد وكذلك حرمه الدكتورة ديمة وافقا على منح المتحف بكل بالمقتنيات الخاصة بأحمد زويل.

وأوضح أن جامعة «كالتيك» تبرعت بكل المقتنيات الخاصة بالعالم الراحل من كتب ومقتنيات بحثية وعلمية، أبرزها الجهاز العلمي الرئيسي الذي حصل من خلاله على جائزة نوبل للوصول للقياس لـ«Femtosecond» وسيتمّ إحضار الجهاز ومكتبته والأجهزة التي كان يستخدمها خلال عمله في الجامعة، وكذلك إرسال جميع مقتنياته الفريدة الموجودة والخاصة في منزله بلوس أنجلوس، إلى مقر مدينة زويل لعرضها بالمتحف لتكون مقصدا لجميع العلماء والباحثين.