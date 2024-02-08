رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في 16 محافظة.. احصل عليها الآن

كشفت مديريات التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في 16 محافظة، بعد أنّ اُعتمدت من قبل المحافظين، إذ جرى إتاحة النتيجة للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في 16 محافظة

وأشارت مديريات التربية والتعليم في 16 محافظة، أنّه جرى تحديد رابط إلكتروني لتسهيل الحصول على النتيجة كالآتي:

- محافظة القليوبية: يجري الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة المنيا: يجري معرفة النتيجة من هنا

- محافظة الغربية: يتم الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة دمياط: يتم الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة الدقهلية: يتم الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة البحر الأحمر: يجري الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة أسيوط: يتم الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة قنا: يجري الحصول على النتيجة من هذا الرابط من هنا

- محافظة الشرقية: يتم الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية من هنا

- محافظة بني سويف: يتم الحصول عليها من هنا

- محافظة الجيزة: يتم الحصول على النتيجة من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

- محافظة الإسكندرية: يجري الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا

- محافظة مطروح: يتم الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة القاهرة: يجري الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة المنوفية: يتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا

- محافظة البحيرة: يتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا