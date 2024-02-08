أعلنت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، ليتمكن كل الطلاب من الحصول على درجاتهم تفصيليًا بسهولة ويسر، وذلك بعد أنّ اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم رسميًا، بنسبة نجاح بلغت نحو 78.9% للإعدادية العامة، و87% للإعدادية المهنية، و81.5% للمكفوفين، و100% للصم وضعاف السمع.

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ 50 ألفًا و66 طالبًا وطالبة في الإعدادية العامة، حصلوا على نسبة 50% فأكثر، وحصل 33 طالبًا وطالبةً على الدرجة النهائية، بواقع 20 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية، و13 طالبًا وطالبة من المدارس الخاصة، وأنّ 22 طالبًا وطالبة تقدموالامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح 100%، و131 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، نجح منهم 114 طالبًا بنسبة 87%، و16 طالبًا في مدارس المكفوفين نجح منهم 13 طالبًا بنسبة 81.5%.

وكشف أنّ إدارة شرق الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 88,85%، وحصل 7 طلاب منها على الدرجة النهائية، وإدارة غرب الفيوم التعليمية، بلغت نسبة النجاح بها 88,13%، وحصل 7 من طلابها على الدرجة النهائية، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 78,43%، وحصل طالب واحد على الدرجة النهائية، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 76,29%، وحصل 5 طلاب منها على الدرجة النهائية، وإدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 73,69%، وحصل 4 من طلابها على الدرجة النهائية، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية، بلغت نسبة النجاح 73,60%، وحصل 5 طلاب منها على الدرجة النهائية، وفي إدارة طامية التعليمية بلغت نسبة النجاح 72,99%، وحصل 4 طلاب على الدرجة النهائية.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية، وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل، ولمدة أسبوعين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أنّه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، عبر اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الضغط «هنا».

- إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة بصورة صحيحة.

- الضغط على «استعلام» وانتظار ظهور النتيجة تفصيليًا.

تظلمات الشهادة الإعدادية

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية، إذ من المقرر أنّ تبدأ الإدارات التعليمية في تلقي طلبات التظلم بدءًا من الأحد 11 فبراير الجاري، وتستمر لمدة أسبوعين، فيما يبلغ سعر تظلم المادة الواحدة 35 جنيهًا.

مجموع الشهادة الإعدادية 2024

ويبلغ مجموع الشهادة الإعدادية 2024 للترم الأول، 140 درجة منها 40 درجة للغة العربية، و30 للإنجليزية، و30 للرياضيات، و20 للدراسات، و20 للعلوم.

يشار إلى أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول، شهدت تقدم 68 ألفًا و180 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات، داخل 268 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.