«الصحة» تحذر من كثرة تناول الحلويات والدهون الحيوانية.. اعرف السبب

حذّرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من كثرة تناول الحلويات والدهون الحيوانية، التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي قامت بتعمميه على مديريات الشؤون الصحية، إنّ كثرة تناول الحلويات والدهون الحيوانية يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أنّه على المواطنين التقليل من تناول الحلويات بقدر الإمكان، والحصول على قطعة واحدة دون الإسراف فيها.

أضرار الإسراف من تناول الحلويات:

وتابعت «الصحة»، أنّ الإسراف في تناول الحلويات يؤدي إلى الإصابة بالسمنة والوزن الزائد وظهور التجاعيد، مشيرة إلى أنّ الإسراف في تناول الحلويات يؤدي إلى ضعف المناعة والعرضة للإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية.

اتباع نظام غذائي صحي:

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وسليم يعتمد على الخضروات والفاكهة، وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي نصف ساعة، داعية المواطنين إلى ضرورة البعد عن السمنة، إذ أنّها عنصر رئيسي للإصابة بأمراض القلب.

يأتي ذلك، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ للنهوض بالصحة العامة، والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطن، للوقاية من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي تعرض الإنسان لمضاعفات صحية.