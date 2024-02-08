توجيهات عاجلة من «الصحة» لمكافحة الأمراض والأوبئة.. منها توفير التطعيمات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تعليمات بمتابعة منظومة رصد الأوبئة، لتكون مصر خالية من بعض الأمراض التي تهدد الصحة العامة، خاصة في ظل الاستعداد للإعلان الرسمي خلو مصر من مرض الملاريا.

مصر خالية من الأمراض المتنقلة

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى توفير جميع التطعيمات الخاصة بالأمراض المتنقلة، والتي تعطي من قبل الوزارة للمواطنين المسافرين في المناطق التي تنتشر فيها الأمراض أو الوافدين، موضحا أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية لابد وأن تكون التغطية الخاصة بالتطعيمات 95%.

توجيهات باستمرار تقديم الدعم للأشقاء في غزة والسودان

وأضاف أن هناك توجيهات بالاستمرار في دعم الأشقاء من غزة والسودان، واستمرار تقديم الدعم الصحي الكامل لهم وتطعيمهم وتطعيم أبنائهم وفقا لجدول التطعيمات الروتينة الخاصة بهم، مؤكدا أن مصر تعمل على توفير التطعيمات وامتلاكها أقوى نظام لترصد الأوبئة على مستوى العالم وساعد الوزارة كثيرا في اكتشاف ورصد الأوبئة.