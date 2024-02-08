مواعيد اختبارات وظائف «مياه الدقهلية».. تبدأ الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، تحديد مواعيد عقد الاختبارات التحريرية للمستوفين في مسابقة فني رابع «كهرباء- ميكانيكا- أعمال صحية»، من منطقتي شربين- تمي الأمديد، وفق الإعلان رقم (3) لسنة 2023.

مواعيد الاختبارات التحريرية لوظائف «مياه الدقهلية»

وجاءت مواعيد الاختبارات التحريرية لوظائف «مياه الدقهلية» كالآتي:

- فني ميكانيكا: يوما الثلاثاء والأربعاء 13 و14 فبراير الجاريين.

- فني أعمال صحية: الخميس 15 فبراير.

- فني كهرباء: الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 و21 و22 فبراير.

وأكدت الشركة، على المتقدمين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لهم، والتوجه إلي مقر الشركة لأداء الاختبارات، وستُعلن النتيجة بعد انتهاء الاختبارات بشكل كامل لكل الوظائف.

شروط التقديم في الوظائف

وحددت الشركة في وقت سابق، شروط التقديم في الوظيفة، كالتالي:

- أن يقبل المتقدم، العمل طبقًا لنظام ومواعيد الشركة.

- أنّ يتمكن من اجتياز الاختبارات المحددة.

- النجاح في اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- اختيار المتقدمين وفقًا لترتيب النتيجة النهائي، وبحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بها.