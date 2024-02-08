«الإحصاء»: زيادة عدد سكان مصر مليون نسمة في 8 أشهر

أعلنت الساعة السكانية المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، والتابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، وصول عدد سكان مصر إلى 106 ملايين نسمة، محققة المليون السادس في الفترة من 11 فبراير 2020 حتى 8 فبراير 2024.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ هذه الزيادة تمثل مليون نسمة جديدة في 250 يومًا (8 أشهر و 10 أيام) فقط، مقارنة بـ245 يومًا خلال المليون السابق في 2023 و221 يومًا خلال فترة تحقيق المليون الأسبق.

وأرجع «الإحصاء» سبب التراجع في الفترة الزمنية إلى تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولودا مقابل 5683 مولودا خلال فترة الوصول إلى 105 ملايين نسمة.

وتابع الجهاز، أنّ عدد المواليد خلال الفترة من 3 يونيو 2023 إلى 8 فبراير 2024 بلغ 1.399 مليون مولود، بمتوسط 5599 مولودا يوميًا و233 مولودا كل ساعة و4 مواليد تقريبا في الدقيقة.

وتوزعت الزيادة السكانية على مختلف المحافظات، حيث سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة القاهرة، 10 ملايين و309 آلاف، ومحافظة الجيزة 9 ملايين 310 آلاف، والشرقية 7 ملايين و974 ألفا.