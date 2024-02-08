توزيع منهج العلوم للمرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج العلوم للمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024، المقرر أن ينطلق يوم 10 فبراير 2024، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

الصف الأول الإعدادي

- الوحدة الأولي «التفاعلات الكيميائية» تتضمن الدرس الأول الاتحاد الكيميائي، والدرس الثاني: المركبات الكيميائية، والدرس الثالث المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي .

- الوحدة الثانية «القوي والحركة» تتضمن الدرس الأول القوي الأساسية في الطبيعة والدرس الثاني القوي المصاحبة للحركة، والدرس الثالث الحركة».

- الوحدة الثالثة «الأرض والكون» تتضمن الدرس الأول الأجرام السماوية والدرس الثاني كوكب الأرض والدرس الثالث الصخور والمعادن.

- المراجعة العامة والامتحانات العملي.

الصف الثاني الإعدادي

- الوحدة الأولي «الحركة النووية» تتضمن الدرس الأول الحركة الاهتزازية، والدرس الثاني: الحركة الموجية.

- الوحدة الثانية «الصوت والضوء» تتضمن الدرس الأول خصائص الموجات الصوتية والدرس الثاني الطبيعة الموجية للضوء، والدرس الثالث انعكاس وانكسار الضوء.

- الوحدة الثالثة «التكاثر واستمرارية النوع» تتضمن الدرس الأول التكاثر في النبات والدرس الثاني التكاثر في الإنسان.

- المراجعة العامة.

الصف الثالث الإعدادي

- الوحدة الأولى «التفاعلات الكيميائية» تتضمن الدرس الأول التفاعلات الكيميائية، والدرس الثاني: سرعة التفاعل الكيميائي.

- الوحدة الثانية «الطاقة الكهربية والنشاط الإشعاعي» تتضمن الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربائي، والدرس الثاني التيار الكهربائي والأعمدة الكهربية، والدرس الثالث النشاط الإشعاعي والطاقة النووية.

- الوحدة الثالثة «الجينات والوارثة» يتضمن الدرس الأول المبادئ الأساسية للوراثة.

- الوحدة «التنظيم الهرموني في الإنسان»: التنظيم الهرموني في الإنسان.