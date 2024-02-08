«الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار مرة أخرى بعد تحسن الأحوال الجوية

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهده جميع الأنحاء خلال الساعات المقبلة، وانحسار لسقوط الأمطار وتحسن في الأحوال الجوية مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

موعد عودة سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يستمر استقرار الأحوال الجوية على مدار يومي الاحد والإثنين، لتكون الظاهرة المسيطرة هي الشبورة المائية على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ويعود سقوط الأمطار مرة أخرى بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، ليكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10 درجات مئوية.