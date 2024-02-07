حالة الطقس اليوم في المحافظات.. تحسن الأحوال الجوية ونصيحة للمزارعين

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، تحسن الأحوال الجوية، إذ تعود الأجواء إلى الاستقرار، وترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، لتسود أجواء دافئة نسبيًا طوال النهار على أغلب الأنحاء، وتصل درجة الحرارة العظمى خلال فترات سطوع الشمس إلى 22 درجة، وتظل الظاهرة الجوية المؤثرة هي كثافة الشبورة المائية خلال الصباح على الطرق، وتستمر حالة التحسن حتى الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تكون الأجواء مائلة للدفء خلال النهار، وتزداد فترات سطوع الشمس على محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، بينما تسود أجواء دافئة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يتحول إلى شديد البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

وتنصح هيئة الأرصاد المزارعين بري المحاصيل الزراعية خلال هذه الفترة التي تشهد أحوال جوية ملائمة وهدوء نسبي في حركة الرياح، موضحة أنه رغم استقرار الأحوال الجوية، فإنّه من المتوقع استمرار تكون الصقيع على المزروعات بمناطق وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى في المدن الجديدة بمختلف مناطق القاهرة الكبرى بين 8 و9 درجات مئوية، فيما تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 9.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص توقعات الطقس في الأيام المقبلة، فإنّها تشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إذ يشهد طقس الخميس والجمعة والسبت 8 و9 و10 فبراير الجاري، كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق سواء الزراعية أو السريعة أو القريبة من المسطحات المائية.

ويشهد طقس الأحد 11 والاثنين 12 فبراير الجاري، نشاطا في حركة الرياح على بعض الأنحاء، إلى جانب كثافة الشبورة المائية.