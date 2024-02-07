حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع طفيف في درجة الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية من وجود ارتفاعات متابينة في درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال هذة الأيام وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأضافت غانم في تصريح للوطن، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم وطوال الأيام المقبلة، تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجة الحرارة العظمي وذلك بين درجة ودرجتين يوميا، وهذا طقس متوقع في بعض أيام فصل الشتاء، موضحة أننا نشهد ارتفاعات في الحرارة بعيدا عن المعدلات الطبيعية خلال الفترة الحالية نظرا للكتل الصحراوية التي تؤثر على الطقس هذه الأيام، وهي موجة مؤقتة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل وفقا لخرائط الطقس حتى الآن.

طقس الليل شديد البرودة

وأشارت إلى أن هذه الكتل تعمل على انخفاض درجة الحرارة الصغرى على معظم الأنحاء، لذا نعيش أجواء شتوية لطيفة ومعتدلة خلال النهار، وشديدة البرودة مع بداية ساعات المساء على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة غدا الخميس 8-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 9-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة السبت 10-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الأحد 11-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.