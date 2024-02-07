الأجواء الدافئة مستمرة.. حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 8 فبراير، موضحة أن الأجواء الدافئة ما زالت سائدة على بعض الأنحاء، منها القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

ذكرت «الأرصاد» في بيانها، أن شبورة مائية قد تكون كثيفة، تسيطر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال الصباح الباكر، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أما ارتفاع الموج فيكون كالتالي:

- البحر المتوسط: خفيف بين 0.5 إلى 1 متر.

- البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل بين 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة غدا

وإليكم عبر درجات الحرارة «صغرى - عظمی» على بعض المناطق غدا:

القاهرة الكبرى: معتدلة 14 - 23

الوجه البحري: معتدلة 14 - 23.

السواحل الشمالية الغربية: معتدلة 10 - 21.

السواحل الشمالية الشرقية: معتدلة 10 - 20.

شمال الصعيد: معتدلة: 08 - 24.

جنوب سيناء: معتدلة: 15 - 26.

جنوب الصعيد: معتدلة: 10 - 27.