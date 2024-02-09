رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الجامعات تستقبل أكثر من 3.4 مليون طالب خلال الفصل الدراسي الثاني

كتب:

أحمد أبوضيف
07:27 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

تستقبل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية غدا، نحو 3.4 مليون طالب وطالبة بمختلف الكليات والمعاهد في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أن الجامعات ملتزمة بالمواعيد المحددة لانطلاق العام الدراسي.

الفصل الداسي الثاني 2024

قال المجلس الأعلى للجامعات وفقا لتقرير صادر عنه، إن الفصل الدراسي الثاني يبدأ اعتبارًا من السبت 10 فبراير، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا، تنتهى الخميس 30 مايو، على أن تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة ملتزمة بكل القواعد والضوابط التي أقرها «الأعلى للجامعات» في هذا الشأن، ووفقا للضوابط والقواعد المتبعة، وأنه جرى الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باستقبال الطلاب في الترم الثاني.

اقرأ المزيد:

الجامعات توجه رسالة للطلاب قبل التيرم الثاني: لا تعديل في خريطة الدراسة

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 في الجامعات.. هل يتغير؟

وزير التعليم العالي يتابع مشاركة الجامعات بمعرض الكتاب.. رحلة معرفية للطلاب

الجامعات: لا تغيير في موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.