الجامعات تستقبل أكثر من 3.4 مليون طالب خلال الفصل الدراسي الثاني

تستقبل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية غدا، نحو 3.4 مليون طالب وطالبة بمختلف الكليات والمعاهد في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أن الجامعات ملتزمة بالمواعيد المحددة لانطلاق العام الدراسي.

الفصل الداسي الثاني 2024

قال المجلس الأعلى للجامعات وفقا لتقرير صادر عنه، إن الفصل الدراسي الثاني يبدأ اعتبارًا من السبت 10 فبراير، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا، تنتهى الخميس 30 مايو، على أن تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة ملتزمة بكل القواعد والضوابط التي أقرها «الأعلى للجامعات» في هذا الشأن، ووفقا للضوابط والقواعد المتبعة، وأنه جرى الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باستقبال الطلاب في الترم الثاني.