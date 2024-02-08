الحصبة يهدد العالم مجددًا.. وتحذيرات من «الصحة العالمية» بعد وفاة شاب هولندي

يبدو أن الأمراض والفيروسات ستكون رفيقًا دائمًا لعام 2024، وذلك بعد انتشار العديد من الفيروسات والأوبئة مع حلول العام الجديد على مستوى عدد من الدول، لعل آخرها مرض الحصبة، رغم التحذيرات المستمرة من منظمة الصحة العالمية من انتشارها وخاصة في أوروبا، إلا أن معدل التطعيم ضد الحصبة انخفض بشكل كبير.. ماذا يحدث في العالم بسبب الحصبة؟

وفاة أول حالة بمرض الحصبة بعد انتشاره عالميًا

تسجيل أول حالة وفاة في أيرلندا، كان بمثابة صدمة كبيرة، ليس فقط بسبب الوفاة من الوباء المنتشر، لكن لكونه بالغًا وليس طفلًا، إذ تهدد الحصبة بنسبة كبيرة الأطفال في أعمار صغيرة، إلى جانب أن تلك الواقعة حدثت بعد مرور يوم واحد فقط من حث الحكومة للمزيد من المواطنين على ضرورة التقدم للتلقيح وسط مخاوف من تفشي المرض بشكل أكبر، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

مكتب خدمات الصحة «HSE»، ذكر في بيان، أنّ فرق الصحة العامة وفريق إدارة الحوادث الوطنية للحصبة، يتخذون جميع إجراءات الصحة العامة اللازمة فيما يتعلق بهذه الحالة، فيما أشار المتحدث باسم هيئة الصحة الأيرلندية: «أبلغ مركز مراقبة صحة الوقاية التابع لهيئة الصحة الأيرلندية عن وفاة شخص بالغ مصاب بالحصبة، حدث ذلك في مستشفى بمنطقة دبلن وميدلاندز الصحية».

«هذه هي أول حالة إصابة مؤكدة بالحصبة يتم الإبلاغ عنها في أيرلندا في عام 2024».. هكذا أشارت الصحيفة البريطانية، التي تؤكد أن الحالة الوحيدة التي تك الإبلاغ عنها لم تستمر طويلًا في الصراع مع المرض وتوفيت بعد فترة قصيرة، لذلك يتحرك المسؤولين بشكل سريع من أجل إنقاذ الموقف ومنع الفيروس من الانتشار.

وبعد انتشار الوباء بقوة حول العالم، وبدء ظهور حالات في أيرلندا، جرى إنشاء الفريق الوطني للحوادث الخاصة بالحصبة التابع لهيئة الصحة الأيرلندية استجابةً للزيادة الأخيرة في حالات الحصبة في المملكة المتحدة وأوروبا، فيما تقدم هيئة الصحة الأيرلندية لقاح MMR للحماية من الحصبة لجميع الأطفال كجزء من برنامج تطعيم الأطفال».

وكانت منظمة الصحة العالمية والـCDC تحذران من مرض الحصبة الذي يهدد الأطفال، وذلك في بيان مشترك، جاء بعد سنوات من تراجع معدلات التطعيم، ففي نهاية عام 2023، حذرت منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن مرض الحصبة لا يزال يشكل تهديدا متزايدا وخاصة للأطفال، وتؤكدان على أن التطعيم هو مسؤولية مشتركة، وأن العمل معًا يمكننا القضاء على الحصبة وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها.