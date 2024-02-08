وكيل «دستورية الشيوخ»: حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف أعباء المواطن

أشاد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وتستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية وتدل على قوة الاقتصاد المصري وتحمله لمثل هذه الأعباء المكلفة.

حزمة الحماية الاجتماعية

أكد «عفيفي» في بيان، أن قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته بتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بدءًا من الشهر المقبل، تؤكد قربه من المواطن المصري، فهو يعلم جيدا كيف تحمل المصريون فاتورة الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم فإن كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة، فضلا عن آثار الأزمات التي طالت العالم، وأثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى.

أشار إلى أن وعي المصريين كان سببا في تحملهم الموجات المتكررة من زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، لذا فهم يدركون جيدا أن القيادة السياسية والدولة المصرية يبذلون قصارى جهدهم لاتخاذ إجراءات تصب في النهاية في صالح الشعب المصري.

أوضح أن إصرار الرئيس على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن، ما يجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها، منوها بأن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.