أحمد داش شاب مكافح في مسلسل مسار إجباري بموسم دراما رمضان المقبل

يشارك الفنان أحمد داش في السباق الرمضاني 2024 بمسلسله مسار إجباري، إذ كشف عن دوره في مسلسل مسار إجباري، معلقًا «أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش، ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط».

أحمد داش في رمضان 2024

وقد ظهر أحمد داش في الصور الأولى من مسلسله بشكل مختلف بالدقن الخفيف إذ يبدو أنَّه من عائلة متوسطة الحال.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

يُذكر أنَّ أحدث أعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان 2023 بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر تريند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان 2022.

ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك به في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

محطات في حياة أحمد داش

وحصل أحمد داش على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر 2023، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي.

كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار 2، تميّز داش سينمائيًا بفيلمي كازابلانكا 2019 وأبو صدّام 2021 ونافس الأخير في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.