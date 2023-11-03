شقيق أحمد داش يحتفل بخطبته في حفل عائلي (صور)

احتفل كريم داش شقيق الفنان الشاب أحمد داش، بحفل خطوبته في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، واقتصر الحضور على العائلة والأصدقاء.

أخفى كريم داش كافة تفاصيل حفل الخطوبة عن وسائل الإعلام، واكتفى بنشر عدد بسيط من الصور والفيديوهات عبر منصاته الرسمية بمةاقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان أحمد داش كان قد حصل على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون «The Nickelodeon Kids' Choice Awards»، والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي.

الجائزة فى أبو ظبي

وكانت أحدث أعمال أحمد داش هي مشاركته في موسم رمضان 2023 بمسلسل «جعفر العمدة» ومسلسل «الصندوق»، وذلك بعد نجاح مسلسل «مين قال» الذي عرض في رمضان 2022 ويعتبر فيلم «أبو صدام» أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة «شباب بلدنا»، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.