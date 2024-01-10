أحمد داش: نفسي اشتغل مع داوود عبدالسيد واعمل فيلم زي الكيت كات

أكد الفنان الشاب أحمد داش، أن العام الماضي 2023 كان مميزًا بالنسبة له على الصعيد الفني، حيث شارك فيه بالبطولة الرابعة في أعماله الفنية منذ بدايتها: «عملت مشروعين حلوين في 2023، والحمد لله علموا مع الناس، وبالنسبة لأحلامي، فأنا أتمنى أن أعمل مع داوود عبدالسيد وأعمل فيلم زي الكيت كات».

وأضاف داش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة ON: «لعبت كرة في انبي والتمثيل مكنش حلمي، وكنت لاعب كورة في مركز 10، وبدايتي في التمثيل كانت من بوابة الإعلانات، كان وقتها كان شعري كيرلي وكنت حليوة».

وتابع الفنان: «شاركت في أكثر من إعلان لمدة عام ونصف العام قبل أن أخوض تجربة التمثيل، لم أكن أخطط كي أصبح فنانا، وفكرت لسنوات وسبتها مشيت زي ما مشيت بدأت في مسلسل امبراطورية ميم، وأحببت التمثيل لأنه يساعد الإنسان على التعبير».