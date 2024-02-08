قيادي بـ«مستقبل وطن»: قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة تاريخية وغير مسبوقة

وصف الدكتور بلال بدوي، عضو حزب مستقبل وطن، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«التاريخية» وغير المسبوقة، لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة.

قرارات الرئيس السيسي

وأكد عضو حزب مستقبل وطن، في بيان له، أن القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع، وشعور الرئيس يالمواطن، وتأني أيضا استمرارا للتوجيهات الخاصة بملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذي شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.

تحسين الحالة المعيشية

وتابع: «القرارات تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، والتخفيف من تداعيات آثار الأزمات التي طالت العالم وأثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى»، مشيدا بزيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن المادي.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لهم، لمواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.