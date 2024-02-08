«جولد بيليون»: توقف الدولار عن الهبوط عالميا ينعكس على حركة الذهب

شهد سعر الأونصة العالمية تراجعا محدودا خلال جلسة اليوم، بسبب توقف خسائر الدولار، إضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أيدت بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمية حالياً عند المستوى 2030 دولار للأونصة، بعدما افتتحت جلسة اليوم عند 2035 دولار للأونصة، لتسجل انخفاضا اليوم بنسبة 0.2%، إذ انخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.5%.

«جولدن بيليون»: الذهب سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع الجاري

أوضح بيان تحليل صادر عن «جولد بيليون»، أن الذهب نجح في أن يسجل أعلى مستوى هذا الأسبوع خلال جلسة أمس عند 2044 دولار للأونصة، لكنه أغلق الجلسة على انخفاض عند المستوى 2035 دولار للأونصة.

وأشار أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، إلى أن التحسن الأخير في أداء قطاع العمالة والنمو الاقتصادي يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي، ويعطي البنك الفيدرالي مساحة أكبر للتحرك بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

واليوم، يترقب المستثمرون بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الأسبوع الماضي، أقوى من المتوقع، ما يُظهر علامات على القوة المستمرة في سوق العمل.

بينما انخفض صافي صفقات شراء العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس، إلى 471 طنا اعتبارا من يناير، بانخفاض بنسبة 30% مقارنة بمستوى نهاية عام 2023 عند 677 طنا.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً، 3650 جنيها للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3630 جنيها للجرام.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

انخفض سعر الأونصة العالمية خلال تداولات اليوم الخميس، بشكل محدود وذلك بعد أن توقف الدولار الأمريكي عن الهبوط، إذ تأثرت أسعار الذهب سلباً بتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، الذين أشاروا إلى دعمهم لاستمرار سعر الفائدة الأمريكية مرتفع لفترة أطول من الوقت.

تراجع سعر الأونصة العالمية اليوم ليتداول عند المستوى 2030 دولار للأونصة بعد أن فشلت في اختراق مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة أمس، لتستمر في التذبذب في نطاق محدود بين 2020 – 2040 دولار للأونصة.