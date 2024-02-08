سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس.. الصعيد الأكثر إقبالا على الشراء

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 8-2-2024 استقرارا في مختلف محال الصاغة، إذ سجل حالة من الاستقرار في منتصف التعاملات، ويعد عيار 21 الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين المواطنين.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، حسب آخر تحديث كشفته شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في منتصف التعاملات عند 3650 جنيهًا للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات 4171 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات عند 3218 جنيهًا للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بمنتصف التعاملات 2440 جنيهًا للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

وقال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب، لـ«الوطن»، إن عددا كبيرا من سكان محافظات الصعيد، يفضلون شراء المشغولات الذهبية المُصنعة من عيار 21، بينما يفضل سكان القاهرة والوجه البحري المشغولات الذهبية عيار 18 والألماس والذهب الأبيض.