ثبات أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 8 فبراير في محلات الصاغة دون أي تغيير، بعد التراجع الكبير الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي.

وفي بداية التعاملات الصباحية بلغ عيار 21 نحو 3650 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية، وفق الأسعار المعلنة في الصاغة والشعبة العامة للذهب.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية بمحال الصاغة، كما يلي:

كم سجل سعر جرام الذهب عيار 24؟

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية 4171 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات بالصاغة، 3650 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية تعاملات عند 3128 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2440 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في الصاغة خلال بداية التعاملات بـ29 ألفا و200 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.