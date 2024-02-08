محلل مالي يشيد بقرارات الحماية الاجتماعية: تمهد لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد

قال الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرارات الحماية الاجتماعية التىي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ترعى المواطنين محدودي الدخل، كونه المتضرر الأكبر من الأزمة الاقتصادية الحالية.

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

وقال الخبير الاقتصادي، في بيان له، إن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% والمعاشات بنسبة 15% خطوة مهمة، تدل على رؤية الرئيس الثاقبة لاحتياجات المواطنين وشعوره بهم، مؤكدًا أن تلك القرارات جاءت في وقتها المناسب.

وأشار إلى أن تلك الحزمة من برامج الحماية الاجتماعية تأتي بالتزامن مع توجيهات الرئيس للحكومة بترشيد الإنفاق بجانب تشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح عبد الوهاب، أن تلك القرارات تمهد لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد، تسعى من خلاله مصر للتغلب على المصاعب والتحديات الاقتصادية التي تواجهها وخصوصا أزمة العملة.