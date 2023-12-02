مخالفات مرورية لا يمكن فيها التصالح وفقا للقانون.. احذرها

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ قانون المرور حدد بعض المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح، بالتالي لابد على المواطن تجنبها، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى الحفاظ على سيولة الحركة المرورية في الطرق المختلفة بالجمهورية، والحفاظ على السلامة العامة.

ومن أبرز المخالفات المرورية التي لا يمكن فيها التصالح، هي قيادة المركبة دون لوحات التعريفية او استعمال لوحات غير صحيحة، وكذلك القيادة عكس الاتجاه، تؤدي لتطبيق نفس العقوبة.

فرامل المركبة والمخالفة المرورية

ومن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وفقا لقانون المرور هي أن يقوم المواطن بقيادة مركبة دون فرامل على الطريق، أو أن يكون في حوزته أجهزة من شأنها تعريفه بأماكن الرادارات هذا بالإضافة إلى تطبيق العقوبة ذاتها سلفية فضلا عن القيادة نحت تأثير المخدر

وضمن المخالفات التي وردت في قانون المرور، هي أن يقوم قائد المركبة بالتعدي على أحد رجال المرور، وواحدة أيضا من المخالفات المرورية الواردة هي أن يقوم المواطن بتعطيل حركة المرور عن عمد، كل هذه المخالفات لا يمكن التصالح فيها بحكم القانون.

ولم تنته المخالفات المرورية الواردة في القانون عند هذا الحد، حيث أكد «الحديدي» إن القانون تصدى أيضا لمسألة استعمال قائد المركبة لأكثر من رخصة قيادة، وبطريقة غير شرعية، أو قيادة التوك توك بدون تراخيص.