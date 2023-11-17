مخالفات مرورية تعرضك للحبس.. منها «تغيير لون اللوحات المعدنية»

يهدف قانون المرور إلى تنظيم حركة السير على الطرق، وبالتالي حدد القانون في مواده المختلفة عددا من القواعد لابد أن يتلزم بها كل سائق، مما يحفظ النظام والأمان، والإخلال بأي من تلك القواعد يقابله عقوبات صارمة حددها القانون، تختلف على حسب المخالفة.

الحبس والغرامة وفقا لقانون المرور

وفي هذا السياق، أوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، أن هناك عدد من المخالفات المرورية وردت في قانون المرور، تكون عقوبتها هي الحبس، جاء ذلك تحديدا في المادة رقم 75 من القانون، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، وفقا لما قاله في تصريحات لـ"الوطن"، مؤكدا أن مدة الحبس في تلك الحالات لا تزيد عن 3 أشهر، بالإضافة لدفع غرامة مالية تيدأ من 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

أما عن العقوبات التي يُطبق عليها تلك العقوبات، فأوضح لبيب أن من أبرز تلك المخالفات التي تؤدي لتطبيق عقوبة المادة 7 من قانون المرورهي أن يقوم المواطن بتغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر، وذلك في حالة مركبات النقل السريع، أو أن يقوم بقيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

مخالفات مرورية تؤدي للحبس

وأضاف أن من المخالفات المرورية التي تؤدي للعقوبات سالفة الذكر هي قيادة مركبة آلية غير مرخص بها، أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية، وهي ليست المخالفة الوحيدة التي وردت في مسألة قيادة آلية، بل نص قانون المرور أيضا أنه من المخالفات المؤدية لتطبيق تلك العقوبة هي أن تتم قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

ولم تكن هذه هي الحالات الوحيدة التي تؤدي لتطبيق تلك العقوبة في حق القائم بها، وتتلخص هذه المخالفات في الآتي:

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وأكد "لبيب" أنه فى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها.