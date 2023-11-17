5 مخالفات مرورية تؤدي لسحب الرخصة.. اعرفها

شملت اللائحة الخاصة بالمخالفات والعقوبات المرورية، في قانون المرور المعمول به حاليا، حالات سحب الرخصة، بالإضافة لوجود حالات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.

المخالفات المرورية

ونظم القانون في المادة 72 مكرر المخالفات التي تسبب في سحب الرخصة، منوها بأنه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء يتم استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص، في هذا الصدد ترصد «الوطن» المخالفات المرورية التي تصل لسحب الرخصة لمدة سنة، طبقًا لما ورد في قانون المرور الحالي، وهي كالتالي:

حالات سحب الرخص لمدة سنة

- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب.

- قيادة المركبة ليلاً دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

- قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاد حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.

- قيادة أحد أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها.

ونصت المادة رقم «76» على إلغاء رخصة القيادة في حالة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها على المتهم بارتكاب هذه الأفعال.