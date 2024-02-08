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بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. اعرف هتقبض كام في مرتب مارس 2024

كتب:

مارينا رؤوف
01:58 م | الخميس 08 فبراير 2024
الأجور

الأجور

يستعد المواطنون العاملون في الدولة للحصول على زيادة كبيرة في مرتباتهم الشهرية خلال شهر مارس، حيث يحصل العاملون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتباتهم لشهر مارس، إلى جانب الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية.

ووفق إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، فمن المقرر أن يحصل المواطنون على حزمة حماية اجتماعية جديدة، تضمنت زيادة الأجور والمرتبات لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، كما جرى الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه لموظفي الدرجة السادسة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مرتبات الموظفين العاملين في الدولة مضافا إليها الزيادة المقرر الحصول عليها خلال صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث أقرت «المالية»، أنّ مواعيد الصرف ستبدأ يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 وتنتهي يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

- مرتبات مارس 2024 للدرجة السادسة 6 آلاف جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة في مارس 7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

 - مرتبات مارس 2024 للدرجة الثانية 8 آلاف جنيه.

 - الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.

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احسب مرتبك كام بعد زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلن عنها الرئيس
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.