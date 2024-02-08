حركة تنقلات بين نواب رؤساء المراكز والأحياء بالإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، حركة تغيرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيري ونواب المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وتوابعها.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنّ حركة التغييرات تأتي بهدف إعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة المقبلة، بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأضاف أنّه يجري العمل على الدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية، قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولي المسئولية.

أسماء التغييرات في حركة التنقلات بالإسماعيلية

وشملت حركة التنقلات بين رؤساء المراكز والمدن في الإسماعيلية الآتي:

إيناس علي علي حسن، للعمل سكرتير حي ثالث الإسماعيلية بدلًا من سكرتير حي أول الإسماعيلية.

رأفت محروس عبد الدايم محمد، للعمل سكرتير مركز ومدينة أبوصوير بدلًا من سكرتير مركز ومدينة التل الكبير.

أيمن يوسف موسي محمد عليوة، للعمل سكرتير مركز ومدينة التل الكبير بدلًا من سكرتير مركز ومدينة أبوصوير.

تكليف وليد أحمد عبد السلام سليم، من العاملين بمركز ومدينة فايد، للعمل سكرتير مركز ومدينة فايد.

تكليف فاطمة غريب على عطا الله علي، من العاملين بديوان عام المحافظة، للعمل سكرتير حي أول الإسماعيلية.

تعديل تكليفات عدد من النواب

كما تضمنت القرارات تعديل تكليف كلا من:-

حسني عيسى محمود إبراهيم، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، بدلًا من نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة.

إياد إسماعيل حسن قطب، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بدلًا من نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير.

محمد عبد المنعم إسماعيل، للعمل نائب رئيس حي ثان الإسماعيلية، بدلًا من نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير.

حسني محمد راشد صبيح، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، بدلًا من نائب رئيس حي ثان الإسماعيلية.

إبراهيم سعد عبد العظيم، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بدلًا من نائب رئيس حي ثالث الإسماعيلية.

محمد صابر يوسف محمد، للعمل نائب رئيس حي ثالث الإسماعيلية، بدلًا من نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في الثامن من فبراير الجاري، مع إلغاء أيَّة قرارات تخالف ذلك.