بدء تشغيل مجزر القرنة في الأقصر.. يستوعب 400 رأس ماشية يوميا

أعلنت محافظة الأقصر، انتهاء جميع أعمال مشروع مجزر القرنة الجديد، وإقامة مركز للخدمات الداعمة لقطاع الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

وأكدت المحافظة في بيان اليوم، أنّ المشروع بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، إذ يمتد مجزر القرنة على مساحة 3.5 فدان ويستوعب 400 رأس من الماشية يوميًا.

المتابعة المستمرة لمشروعات التنمية القومية

تأتي هذه الخطوة، في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بالمتابعة الدائمة لمشروعات التنمية القومية في المحافظات، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم واللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية.

وأكد الدكتور طارق لطفي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، في بيان صحفي، أنّ لجنة مشكلة من قبل مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية الإسكان وإدارة شؤون البيئة ومشروع الدعم الفني، تعمل على دراسة أهم العوائق التي تواجه تشغيل المجزر وسبل حلها، وفقًا للمتطلبات البيئية والقانونية، في ظل مساعي لاستكمال جميع أعمال التجهيز وتركيب المعدات اللازمة لبدء عمليات التشغيل.

المجزر يستوعب أعدادًا كبيرة من الماشية

ويشمل مجزر القرنة، مدخلين لإدخال الحيوانات، إذ يستوعب نحو 40 حيوانًا كبيرًا، وتوجد صالتان للذبح، إحداها للحيوانات الكبيرة والأخرى للصغيرة.

ويحتوي المجزر على غرفتي تبريد وغرفتين للمحرقة، إلى جانب الملحقات الموجودة في المجزر لإنشاء وحدة لاستخدام الجلود والنفايات الحيوانية لإعادة التدوير، ومن المقرر أنّ يخدم جميع مراكز ومدن محافظة الأقصر وبعض المناطق في محافظة قنا.