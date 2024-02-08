«القومي للمرأة» يختتم معسكر «أنا وبابا» لتعزيز الروابط الأسرية للأئمة والقساوسة

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات معسكر «أنا وبابا» الذي نظمه بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرنج للتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار سعيه لتعزيز الروابط الأسرية بين الآباء والأطفال.

ويعدّ هذا المعسكر الأول من نوعه الذي يجمع بين أئمة وقساوسة وأبنائهم، الذين تراوحت أعمارهم بين 7 و11 عاماً.

ونظّم المعسكر في محافظة البحيرة، وهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية بين الأباء والأطفال من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب التبادلية في مناخ إيجابي.

وقالت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتوعية في المجلس القومي للمرأة، أن فاعليات المعسكر امتدت على مدار يومين، وشهدت مشاركة كبيرة من المستهدفين.

وأضافت أنَّ اختيار الأئمة والقساوسة للمشاركة في المعسكر تم من خلال حملات التوعية التي يطلقها المجلس القومي للمرأة، بهدف رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة من المجلس القومي للمرأة إيماناً منها بأهمية الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع، وضرورة تعزيز الروابط الأسرية بين أفرادها.