«القومي للمرأة» عن انتهاك الخصوصية: شكل من أشكل جرائم المعلومات

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، ندوة حول «حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني»، ضمن فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وقالت منى سالم مدير بالإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس، إن هناك تزايد لاستخدام الإنترنت يصاحبه قلق، يمثل مخاطر وتحديات كبيرة جدًا، مُشيرة إلى أنَّه على المرأة المصرية أن يكون لديها الوعي الكامل بمخاطرها، وما يترتب عليها، مشيرة إلى أن مكتب شكاوى المرأة يعمل على 12 تخصصا، من بينها القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، جرائم تكنولوجيا المعلومات، تقديم الدعم النفسي والمشروعات الأسرية، بالإضافة إلى جرائم العنف ضد المرأة، موضحة أن انتهاك الخصوصية يعد من أشكال جرائم المعلومات التقنية المعاقب عليها بالقانون.

سالم: دور دعم شكاوي المرأة يعمل على 12 اختصاص

وأضافت أن دور دعم شكاوي المرأة يعمل على 12 اختصاصا، ليس كلها متعلقة بالجريمة الإلكترونية، مُشيرة إلى أنَّ هناك اختصاصات متعلقة بالأسرة ومكافحة العنف ضد المرأة، ودور مكتب شكاوى المرأة تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

وأشارت إلى أن مكتب شكاوى المرأة، يختص بالعديد من الشكاوى والتي منها انتهاك الخصوصية والتزييف والفبركة، فضلا عن اختراق مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك جرائم الاعتداء على حرية الحياة الخاصة، مثل إعادة نشر الصور دون استئذان، والعنف ضد المرأة «الضرب- الخطف- ختان الإناث- إسقاط حبلى- التحرش- الاغتصاب- التعرض- هتك العرض- الفعل الفاضح- الزواج المبكر- الاعتداء على حق من حقوق الغير- التمييز- التنمر- التهديد- السب- القذف».

رئيس محكمة الجنايات: كل فعل يوجه لأشخاص بالتهديد يصبح جريمة يعاقب عليها القانون

ومن جانبه، قال المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إنَّ هناك العديد من الجرائم الإلكترونية التي لا يعرف ضحاياها كيف يحصلون على حقوقهم، وعلى هذا صدر قانون 2018 المتعلق بتقنية المعلومات، والتي تنص على أنَّ فعل مترتب عليه ابتزاز يرتكب عبر التواصل بالأجهزة الإلكترونية يعاقب عليها القانون.

أما عن جريمة التهديد، أوضح رئيس محكمة الجنايات، أنَّ كل فعل يوجه لأشخاص بالتهديد يصبح جريمة يعاقب عليها القانون.